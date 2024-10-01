・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２３６．９５（－８３．８１） ・ドイツ・ＤＡＸ １９３２４．９３（－１４８．７０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７６３５．７５（－１５６．０４） ・ロシア・ＲＴＳ ９６５．６４（－５．６５） 出所：MINKABU PRESS