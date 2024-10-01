・ＮＹダウ４２３３０．１５（＋１７．１５） 高値４２３４７．６６ 安値４１９２９．０７ ・Ｓ＆Ｐ５００５７６２．４８（＋２４．３１） ・ナスダック総合指数１８１８９．１７０（＋６９．５８０） 出所：MINKABU PRESS