・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６８．１７ドル（－０．０１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６５９．４ドル（－８．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１１６．４セント（－３５．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８４．００セント（＋４．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２４．