３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１７．１５ドル高の４万２３３０．１５ドルと小幅に３日続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が今後の利下げに関し、急ぐ必要はないとの考えを示したことを受け、下げに転じる場面があった。ただ米景気が底堅く推移することへの期待は継続。四半期末のドレッシング買いとみられる動きもあって持ち直し、連日で過去最高値を更新した。 ホーム・デポ＜HD