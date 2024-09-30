アダストリアが、10月23日をもって公式ウェブストアの名称を「ドットエスティ（.st）」から「アンドエスティ（and ST）」に変更すると発表した。 【画像をもっと見る】 「ドットエスティ」は、「みんなのSTyleと、人生のSToryを応援したい。」というテーマのもと、2014年にサービスを開始。2024年で10周年を迎える。同社は、かねてより自社ECサイトで他社製品を取り扱う「オープン化戦略」を進めている。現在はランジェリー