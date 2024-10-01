【ワシントン時事】トランプ前大統領（７８）は９月３０日、米南部を襲い１３０人超の死者が出たハリケーン「ヘリーン」の被災地ジョージア州を訪れ、燃料や食料などの物資を届けた。同州は大統領選の激戦区。約１カ月後の投開票日に向け、災害への即応姿勢をアピールした。トランプ氏はがれきの前で記者団に「危機の時に政治は関係ない」と語った。ただＳＮＳでは「連邦政府や民主党知事は共和党支持の強い地域を助けようとし