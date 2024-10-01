大阪12月限ナイトセッション 日経225先物38210+280 （+0.73％） TOPIX先物2664.0+18.5 （+0.69％） シカゴ日経平均先物38115+185 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 30日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）の年次会合で講演し、利下げを急いでいないとの見解を示した。足もとで高