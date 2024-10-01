【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは９月３０日（日本時間１日）、ナショナル・リーグのレギュラーシーズンが終了し、５４本塁打、１３０打点をマークしたドジャースの大谷翔平が２年連続の本塁打王、日本人初の打点王の２冠に輝いた。打率３割１分、１９７安打、５９盗塁はいずれもリーグ２位だった。エンゼルス時代の昨年９月に右肘を手術した大谷は移籍１年目の今季、打者に専念。９月１９日に前人未到の「５０本塁打、