ドジャースの大谷翔平選手【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（30）が54本塁打、130打点で2年連続の本塁打王と初の打点王を獲得し、ナショナル・リーグの2冠に輝いた。日本選手が打撃の主要3タイトルのうち、二つを手にしたのは初めて。エンゼルスに所属した昨年アメリカン・リーグで本塁打王を獲得している大谷は、2リーグが確立された1901年以降では4人目の両リーグでの本塁打王になった。ブレーブス―メ