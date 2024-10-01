I Don’t Like Mondays.の新曲「Shadow」がカンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『モンスター』のオープニング曲になることが決定した。ドラマ『モンスター』は俳優の趣里が演じる「あたりまえ」を持たず、「感情」にも左右されない“モンスター”な新人弁護士が、ゲームのように法廷闘争に立ち向かう異色のリーガルエンターテインメント。この度バンド初のプライムタイムドラマタイアップ曲となり、YU（Vo）は「ドラマのお話を頂け