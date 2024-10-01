勝つためだったら、犬の手も借りたい？「大和証券Mリーグ2024-25」、9月30日の第1試合で、BEAST X・中田花奈（連盟）が今期初勝利を目指して出場。積極的に参加する姿勢で試合を優位に進める中、控室ではチームメイトの菅原千瑛（連盟）が、犬のぬいぐるみを手に「ナイスー！わんわん！やった！」とはしゃぎながら応援した様子が、ファンの間で話題になっている。【映像】菅原は犬と一緒に「ナイスー！」菅原と中田はチーム創