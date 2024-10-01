Trevor HunnicuttTim Reid[ラスベガス／ワシントン ３０日 ロイター] - ハリス米副大統領とトランプ氏は３０日、米南部州を襲ったハリケーン「へリーン」の影響で大統領選の選挙活動の日程を変更した。ハリス氏は予定を切り上げてワシントンに戻り、トランプ氏は激戦州ジョージア州の被災地を訪問した。関係者によると、ハリス氏は近く南東部を訪問する予定。具体的な日程や訪問地は明らかにされていない。ハリケーンはノー