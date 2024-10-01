8月の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント下回り1．23倍で、2カ月ぶりに低下しました。厚生労働省によりますと、仕事を求めている人1人に対し何人の求人があるかを示す有効求人倍率は8月、前の月を0.01ポイント下回り1.23倍で、2カ月ぶりに低下しました。産業別では、前の年の同じ月と比べると「宿泊業、飲食サービス業」が23.5％、「生活関連サービス業、娯楽業」が12.3％、「製造業」が10.5％減少しました。厚労省は、「人手不