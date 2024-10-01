[北京 ３０日 ロイター] - 中国の北京市は３０日、住宅購入に関する制限を緩和した。同様の措置を前日発表した上海と深セン両市に追随。需要を喚起し、低迷する不動産市場を支援する。北京市住宅都市農村建設委員会の発表によると、初回住宅購入者が組む住宅ローンの頭金の最低比率を１５％に引き下げる。２軒目購入者は２０％となる。非居住者の住宅購入に対する制限も緩和され、市内での社会保険や所得税の継続納付要件が、