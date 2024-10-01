8月の有効求人倍率は1.23倍で、ほぼ横ばいの状況が続いています。人手不足の一方、物価高騰の影響で求人が出せない状況が継続しています。厚生労働省によりますと、仕事を求める人1人あたりの求人数を示す8月の有効求人倍率は前の月から0.01ポイント下がり、1.23倍でした。原材料費や光熱費の高騰が続き、人手不足の中、建設業や製造業を中心に求人が出せない状況が続いています。一方、求職の面では8月の猛暑や自然災害な