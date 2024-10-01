「10月1日」。今日は何の日でしょう？「10月1日」。今日は何の日でしょう？答えは「香水の日」！一瞬で時間を巻き戻す魔法の1滴を見つけよう！香水と化粧品の専門店セフォラ・エーエーピー・ジャパンと日本グレグランス協会により2000年（平成12年）に制定された「香水の日」。日付は、毎年10月1日頃にフランスで新しい香水が発売されることに由来しています。「香水」にまつわるエピソードと言えば、「ベッドでは何を着ていますか