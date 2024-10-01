メジャーリーグ史上最多の通算４２５６安打を放ったピート・ローズ氏が、８３歳で亡くなったと３０日（日本時間１０月１日）、複数の米メディアが報じた。ローズ氏は１９４１年４月１４日にオハイオ州シンシナティ生まれ。６０年に地元球団のレッズに入団し、６３年にレッズでメジャーデビューした。一時はフィリーズなどでもプレーしたが、両打ちで内外野を守ったヒットメーカーとして１９８６年にレッズで現役２４年間の生活