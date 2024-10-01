16日からの1週間は打率.500→最終週さらに上昇米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地デンバーで行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し4打数1安打1盗塁。チームは2-1で勝利し、移籍1年目のレギュラーシーズンを終えた。54本塁打、130打点はナ・リーグ2冠が確実で、打率もトップのアラエス（パドレス）とわずか4厘差まで追い上げた。米記者はシーズン最後の1週間に残した“異常な”数字を指