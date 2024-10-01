気楽な日常着としてはもちろん、フェミニン × スポーティーなテイストを掛け合わせたトレンドコーデを楽しむのにも使えるジャージ素材のアイテムは、大人女子からも注目の的。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、大人がこなれて見える「ネイビージャージ」をご紹介します。知的でクラシカルなムードが漂うネイビーなら、ラフなジャージアイテムも端正な印象に着地できそう