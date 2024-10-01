レバノンの武装組織ヒズボラ最高指導者ハッサン・ナスララ師の死亡によって、イスラエルがヒズボラ内部の情報をどのように獲得したのか関心が集まっている。外信はイスラエルのシギント（信号情報）担当８２００部隊、イスラエル国防軍「アマン（参謀本部諜報局）」、視覚的イメージから情報を得る９９００部隊などに注目した。レバノンでは１０００人以上が死亡した一方で、ヒズボラの反撃を受けてもイスラエル人は１人も死亡して