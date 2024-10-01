アフリカのルワンダでマールブルグ病による死亡者がさらに２人確認され、累積死亡者が８人に増えた。３０日（現地時間）、ＡＰ通信はルワンダ保健省の発表を引用し、２７日にマールブルグ病が発病した後、現在まで２６人の感染が確認され、このうち８人が死亡したと報じた。その他の１８人は隔離されて治療を受けている。保健省は疫学調査により感染者と接触した約３００人を確認し、一部を隔離施設に移したと伝えた。２８日基準で