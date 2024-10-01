経済「タカ派」（緊縮政策選好）に挙げられる石破茂前自民党幹事長が日本の首相を兼任する自民党総裁に決まり、外国為替と株式市場が大幅に波打った。日本銀行（ＢＯＪ）が早期利上げに動く可能性があるとの懸念が拡散しながらだ。世界経済を恐怖に追い詰めた「円キャリートレード」（低い金利で日本円を借りて海外資産に投資）清算の可能性も再び高まり、世界金融市場の不確実性も大きくなった。３０日、東京証券取引所によると、