俳優サミュエル・L・ジャクソン（75）が、映画『パルプ・フィクション』の結末がより暴力的なものになるはずだったことを明かした。クエンティン・タランティーノ監督による1994年の同ヒット映画は、ギャングのジュールズ（サミュエル）がパンプキン（ティム・ロス）とハニー・バニー（アマンダ・プラマー）に、聖書のエゼキエル書25章17節という架空の一節を暗唱して、ダイナー強盗を平和