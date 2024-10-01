海苔のパッケージに独島（トクド、日本名・竹島）を含む韓半島（朝鮮半島）の地図を印刷している企業・成京（ソンギョン）食品が「独島の日」を前に記念版海苔を発売した。３０日、成京食品と社団法人独島愛運動本部によると、成京食品は１０月２５日の「独島の日」を記念して製作した地図成京海苔「独島の日エディション」を来月１日から販売する。２０００年、民間団体の独島守護隊は、１９００年１０月２５日に独島管轄権が明示