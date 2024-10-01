クリケットジャパンは、北欧諸国で人気のある初期消火器具「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」をクリケットジャパン専用オンラインストアにて2024年10月1日(火)より販売中です。カバー色はBLACKとMOCHAの2色です。 クリケットジャパン「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」 クリケットジャパンは、北欧諸国で人気のある初期消火器具「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」をクリケッ