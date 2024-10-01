【エルサレム＝西田道成】イスラエル軍は１日、レバノン南部への限定的な地上作戦を開始したと発表した。作戦はイスラエルとの国境付近の複数の集落で実施していることも明らかにした。攻撃はレバノンに拠点を置くイスラム教シーア派組織ヒズボラが対象だと強調している。