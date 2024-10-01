大谷が2週連続で週間MVPを受賞した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が2週連続で週間MVPを受賞した。MLB（メジャーリーグ機構）が現地時間9月30日（日本時間10月1日）に発表した。対象期間は9月22日〜29日（日本時間23日〜30日）となっている。ア・リーグではガーディアンズのホセ・ラミレスが受賞した。【動画】シーズン最終戦で「54‐59」達成！大谷翔平が59盗塁を決めたシーン大谷は今季リーグ最多となる4度目、通算11度