10月1日から郵便料金が値上げとなり、通常はがきは63円から85円に変わります。郵便料金の値上げは、消費税率引き上げによるもの以外では1994年以来30年ぶりだそう。郵便ポストに投函する前に、新料金をチェックしてくださいね。2024年10月の【フラット３５】金利動向をお伝えします。 2024年10月の【フラット３５】金利 2024年10月の全期間固定金利型住宅ローン ARUHI フラット３５の金利は融資比率9割以下・返済期間21