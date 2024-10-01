膝の故障でプレシーズンにチ―ムを離脱し、今シーズンは１試合も出場していないアーセナルの冨安健洋が９月30日、全体練習に復帰した。『FOOTBALL FANCAST』など複数の現地メディアが報じたほか、クラブの公式SNSが、同じく負傷していた新戦力のミケル・メリーノと共に合流した様子を伝えている。この報にファンからは次のような声が上った。【画像】ついにアーセナルの全体練習に復帰した冨安「冨安とメリーノ復帰きちゃああ