10月1日はメガネの日！「1001」と表記する日付の、両端の1がメガネのツル、内側の0がメガネのレンズに見えることにちなんで制定されました。今回は日本に初めてメガネを持ち込んだ歴史上の人物は誰か、なぜ福井県鯖江市が聖地なのかなど、メガネの豆知識をご紹介します。日本に初めてメガネを持ち込んだ歴史上の人物は、ザビエル?!13世紀後半にイタリアで発明されたメガネが日本に渡来したのは、その約300年後。キリスト教を日本に