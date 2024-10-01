サウジアラビアのアル・ナスルでプレーする39歳のクリスティアーノ・ロナウド。9月30日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ラーヤン（カタール）戦でゴールを決めて、2-0の勝利に貢献した。そうしたなか、『The Athletic』のウィル・ジーンズ氏が「ロナウドは30代での得点数が20代を超える。20代は596試合で440ゴール、30代は523試合で441ゴール」という情報を伝えていた。タトゥーを彫っていない世界最強のスター1