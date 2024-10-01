タクシーのドライバー不足が各地で深刻化するなか、タクシー配車アプリを提供する「GO」は、この冬から「相乗り」サービスの提供を開始する方針を発表しました。相乗りサービスは目的地の近いユーザー同士が1台のタクシーで、通常より安い料金で利用できるもので、運転手不足となる中で普及が期待されています。大型商業施設や病院などが多い都内の「豊洲」や「勝どき」などの湾岸エリアから、東京駅などターミナル駅への移動の需