[ベイルート１日ロイター] - イスラエル軍は１日未明、レバノン南部国境地帯にあるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点に対する限定的な地上作戦を開始したと発表した。軍は声明で、攻撃目標は国境に近い村落にあり、イスラエル北部の地域社会への差し迫った脅威になっているヒズボラの拠点に「正確な情報に基づく限定的で局所的かつ標的を絞った地上攻撃」を始めたと明かした。空軍と国防軍砲兵部隊が地上軍を支援している