David Shepardson［３０日ロイター］ - 米東海岸とメキシコ湾岸に面したメーン州からテキサス州にかけて港湾労働者が米東部時間１０月１日午前０時１分からストライキに突入し、コンテナ船で米国に輸入される貨物などの輸送が停止する。ストの回避に向けた労使交渉は今のところ予定されておらず、１日当たり数十億ドルの経済損失をもたらす恐れがある。ストをするのは港湾労働者約４万５０００人を抱える国際港湾労働組合（