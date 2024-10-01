○ブレーブス3−0メッツ●＜現地時間9月30日トゥルイスト・パーク＞アトランタ・ブレーブスがメッツとのダブルヘッダー2戦目に完封勝利。一戦必勝のレギュラーシーズン最終戦を制し、7年連続となるプレーオフ進出を決めた。ダブルヘッダー初戦を落としたブレーブスは勝てばプレーオフ進出、負ければシーズン終了という大一番。試合開始直前でエース左腕クリス・セールが登板回避となったが、緊急登板の右腕グラント