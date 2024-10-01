西武・武内は2007年の岸孝之以来となる新人10勝＆規定投球回到達■西武 8ー0 日本ハム（9月30日・ベルーナドーム）西武の武内夏暉投手が30日、ベルーナドームで行われた日本ハム戦に先発し、8回3安打無失点の好投で10勝目を挙げた。球団の新人としては2007年の岸孝之投手（現楽天）以来、17年ぶりの2桁勝利と145回1/3を投げての規定投球回に到達。渡辺久信監督代行は新人左腕の成長について「今のうちの状況もあるかも…」と意外