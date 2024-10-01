シフトレバーはなくてもいい？ ボタン式シフトへの反響は？ホンダは、軽商用バン「N-VAN」をベースにした新型軽商用EV「N-VAN e：（エヌバンイー）」を2024年10月10日に発売します。新型N-VAN e：はベースのN-VANの特徴である、低床かつフラットな室内や床下に助手席を格納できる機構による広い室内空間、左側のセンターピラーレス構造による積載性の良さなどのユニークな特徴に加え、EVならではの環境性能や静粛性、給電機