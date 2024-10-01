ハートマークを作ろうと試行錯誤する黒木華（中央） 黒木華、中村蒼、藤間爽子、近藤華、白鳥玉季、草野翔吾監督が30日、都内で行われた映画『アイミタガイ』（11月１日公開）完成披露試写会に登壇した。【動画】ぎこちないハートマークを作る黒木華。照れる表情が印象的フォトセッションでは、カメラマンからハートマークのオーダー。突然の要望に戸惑いながらポーズをする黒木だが、ぎこちない感じになり照れ笑い