黒木華 黒木華、中村蒼、藤間爽子、近藤華、白鳥玉季、草野翔吾監督が30日、都内で行われた映画『アイミタガイ』（11月１日公開）完成披露試写会に登壇した。【動画】照れ隠しでジョークを放つ黒木華。登場時には黒木華が歌った主題歌が流れた中條てい氏による同名小説の映画化。親友同士の梓と叶海、2人の関係を軸に一期一会の連鎖が大きな輪になって、立ち止まっていた人々の心を灯す群像劇となっている。主人公