自由に打たせてもらえない止まることを知らない21年のプロ生活だった。積み上げたヒットは歴代6位の日米通算2703本。身長175cmとプロ野球の世界では小柄な部類で、宮崎県立日向高校時代は全国的には無名の存在だったヤクルト・青木宣親が稀代のヒットマンとなりえたのは、なぜか。早大、ヤクルトで公私をともにした後輩である武内晋一氏（現ヤクルト編成部）が語り尽くす（記録は9月30日現在）。武内氏が早大に入学した2002年。2学