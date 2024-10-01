パドレスのマイク・シルト監督が9月30日（日本時間10月1日）、ワイルドカードシリーズ（3試合制）を翌日に控え、本拠ペトコ・パークで会見を行い、先発を発表した。指揮官はワイルドカードシリーズはキング、マスグローブ、シースの順で先発すると表明。また、ダルビッシュはワイルドカードシリーズはブルペン待機になることも明かした。シルト監督は「WBCでの経験がある。本人もチームのために受け入れてくれた」と説明した