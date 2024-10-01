１日・ＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に先発する広島・森翔平投手（２６）が９月３０日、全力投球を貫いて新総裁のように勝ち切ることを誓った。この日、マツダスタジアムで調整した左腕は自民党の石破茂新総裁と同じ鳥取県出身。「石破茂と言われれば鳥取の人、という印象はずっとあります」と、鳥取＝石破というイメージは持ち続けているという。石破氏は２７日に行われた自民党総裁選で決選投票を制し、第２８代総裁に選出さ