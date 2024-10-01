アメリカ南部に上陸した大型ハリケーン「ヘリーン」の影響で、これまでにノースカロライナ州など南部を中心に、少なくとも121人が死亡しました。【映像】台風の影響で倒壊した家屋ハリケーン「へリーン」は5段階のうち2番目に強いカテゴリー4の勢力で、9月26日に南部のフロリダ州に上陸しました。CNNなどによりますと、ジョージア州やノースカロライナ州など南東部6つの州で、洪水や土砂崩れなどの被害を引き起こし、少なく