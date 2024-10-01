ブラックサンダーの発売30周年を記念して、ブラックサンダーが生まれるきっかけになった商品｢チョコナッツ3｣をリバイバルして発売いたします。2024年9月30日(月)より全国の100円ショップ限定で販売を開始。の企画はブラックサンダー発売30周年を記念して、イナズマ級に楽しい企画を1年間で30個お届けするプロジェクト、ブラックサンダー｢30の楽雷｣の1つです。 ブラックサンダーのもとになった商品