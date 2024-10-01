クラブは14本までとルールで認められているが「コースマネジメントやスコアメイクの仕方を覚えるなら半分がいいです」と大原健陽コーチ。 好スコアを出すのに本当に必要な打ち方や攻め方が学べるので、クラブを7本に限定したラウンドをぜひ試してほしい。 １本で「使い方ひとつ」よりも「複数の使い方」を覚えよう！ 不動のレギュラー 「ドライバー、SW、パター」は、なくて