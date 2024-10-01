日本時間10月1日、ドジャースの大谷翔平がナ・リーグの本塁打王と打点王を獲得した。本塁打王は昨季に続き2年連続。すでに大谷が所属するドジャースを含め多くの球団が全日程を終えていたが、残されていた本塁打リーグ2位のマルセル・オズナが所属するブレーブス戦が終了し、MLB全日程が完了したことでタイトルが確定した。【映像】2階席にぶちこんだ！今季最後の衝撃54号弾大谷はドジャース移籍1年目の今季、キャリアハイを更