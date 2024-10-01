アメリカ南部に上陸した、大型ハリケーン「ヘリーン」の影響で、これまでにノースカロライナ州など南部を中心に少なくとも121人が死亡しました。ハリケーン「へリーン」は5段階のうち2番目に強いカテゴリー4の勢力で26日に南部のフロリダ州に上陸しました。CNNなどによりますと、ジョージア州やノースカロライナ州など南東部6つの州で洪水や土砂崩れなどの被害を引き起こし、少なくとも121人が死亡したということです。ま