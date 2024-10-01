かつて“日本一のギャルサー“伝説のギャルサー”などと呼ばれた渋谷のギャルサークル・アンジェリークの副代表を務めたきょんさん（30代後半）は現在2児の母だ。これまでの“ギャル道”に「後悔はない」と話すが、娘がギャルになることは大反対だとも言う。大人になった元ギャルが今だから思う“平成ギャル”とは……。【強めの写真】ギャル時代のきょんさんと現在の家族写真 “日本一のギャルサ&