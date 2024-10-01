昨今、「平成レトロ」「Y2Kファッション」など、若者を中心に「平成カルチャー」がリバイバルブームを起こしている。特に、当時隆盛を極めたギャル文化の再興は目ざましく、9月30日からは平成ギャルをテーマにした朝の連続テレビ小説『おむすび』（NHK）もスタートした。こうした現象を、当時のギャル文化を牽引した当事者はどんな思いで見ているのだろうか。 【現在の画像】“伝説のギャルサー”