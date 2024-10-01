JR西日本によると、山陽新幹線は1日午前7時5分現在、保守工事延長の影響で広島駅〜博多駅間の博多方面行きと広島駅〜新大阪駅間の東京方面行きの一部列車に10〜45分の遅れが出ている。一部列車の運転も取り止めている。JR九州によると、同8時現在、九州新幹線にも遅れが出ている。